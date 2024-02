Giftige Gartenpflanzen: Vorsicht vor diesen sieben Gewächsen

Der Riesenbärenklau, auch Herkulesstaude genannt, wurde einst als Zierpflanze in Gärten und Parks gepflanzt. Von dort hat sich das ursprünglich aus dem Kaukasus stammende Gewächs in der freien Natur ausgebreitet. Auch in heimischen Gärten tritt der Riesenbärenklau immer wieder in Erscheinung. Das Gefährliche beim Riesenbärenklau ist der Pflanzensaft. Er enthält sogenannte Furocumarine, phototoxisch wirkende Inhaltsstoffe, die die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen. Diese phototoxischen Substanzen führen in Verbindung mit Sonnenlicht zu schweren Hautschäden. Die Beschwerden reichen von starken Rötungen bis hin zu sehr schmerzhaften Verbrennungen mit Quaddeln und Blasen.