Hochbeet bauen, befüllen und mit Gemüse bepflanzen

Scherer rät zu einem luftigen Standort, nicht direkt an der Hausmauer oder in Wandnischen. Die Pflanzen können dann nach Regen oder Taubildung schnell abtrocknen und erleiden weniger Pilzkrankheiten. An windstillen, warmen Standorten ist der Läusebefall hoch. Außerdem sollte man drum herumgehen können, damit das Arbeiten leichtfällt.