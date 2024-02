Hecke schneiden: Wann ist es erlaubt und wann verboten?

Jeder, der in den Genuss gekommen ist, einen Garten zu nutzen, kennt es: Der alljährliche Rückschnitt der Sträucher, Hecken und Bäume steht jetzt an. Was zunächst so unkompliziert klingt, unterliegt vielen Regeln, die man vor dem Beginn mit der Gartenarbeit kennen sollte. Vor allem der immer mehr im Fokus stehende Naturschutz spielt dabei eine große Rolle.