Fake-Bewertungen beim Online-Shopping: Worauf ist zu achten?

Schwieriger wird es, wenn die Bewertenden ihre Meinung äußern. "Da es dabei um rein subjektive Empfindungen geht, sind diese Äußerungen in der Regel von der Meinungsfreiheit geschützt," so Rechtsanwalt Terhaag. Hier kann die Bewertung nicht als richtig oder falsch eingeschätzt werden. "In der Regel kann nur dann dagegen vorgegangen werden, wenn die Bewertung die Grenze zur Beleidigung überschreitet oder sie nur dazu da ist, um die Person und das Unternehmen zu diffamieren."