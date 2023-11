Deinfluencing: Negative Rezensionen der Generation Tiktok

Make-up und Co werden auf Tiktok nicht nur lobend besprochen (Symbolfoto)

Valeria Fride schaut in die Kamera, hält einen Lippenstift hoch und lässt sich dann lang und breit darüber aus, wie klebrig und teuer dieser ist. Und dass er kaum Farbe auf die Lippen bringt. "Der hat mir echt nichts gebracht", schimpft sie. Die 23-Jährige folgt dem neuesten Trend im Videodienst Tiktok: Deinfluencing.

Deinfluencing als "ehrliche Version" der sozialen Medien?

Mancher ordnet dieses negative Beeinflussen als Antwort auf die galoppierende Inflation ein, bis hin zu einer neuen Form des Konsumverzichts: Kaufe nichts, was dein Geld nicht wert ist. "Brauchst du wirklich 25 verschiedene Parfüms?", fragt da jemand in einem Video.

Fride findet, sie biete eine "ehrliche Version dessen, was sich sonst so in sozialen Medien abspielt". Anfangs habe sie "echt Angst" gehabt, wie Firmen auf ihre neuen Videos reagieren würden. Doch schon bald ergaben sich neue Partnerschaften: mit Unternehmen, die mit den Firmen konkurrieren, die sie zuvor niedergemacht hatte. Für Fride ist das ein Zeichen, dass Firmen "differenziertere Rezensionen wollen".