Während eure Eltern in eurem Alter wahrscheinlich nur ein oder zwei Mal im Jahr neue Kleidung bekommen haben, nämlich dann, wenn z. B. der Winter oder der Sommer vor der Tür stand, ist das heute ganz anders. Modefirmen bestimmen in sehr kurzen Abständen, was zum Trend – also was angesagt sein wird. Sie wollen nämlich, dass alle paar Wochen was Neues in den Läden hängt - und ihr dadurch mehr kauft.