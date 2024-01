Datenschutz: Tipps zu Verschlüsselung und Co. eigener Daten

Verschlüsselung bei E-Mails hingegen muss man manuell einrichten. Am einfachsten geht das mit Thunderbird. Mit wenigen Klicks erzeugt man in diesem Mail-Programm für PCs ein sogenanntes Schlüsselpaar, bestehend aus zwei Textdateien mit jeweils langen Passwörtern. Den "öffentlichen Schlüssel" macht man anderen verfügbar und verschickt ihn beispielsweise an seine Kontakte. Damit können diese einem verschlüsselte Nachrichten schicken. Der "private Schlüssel" hingegen bleibt auf dem eigenen Rechner. Mit dem entschlüsselt Thunderbird erhaltene Mails am Ende wieder.