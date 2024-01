So geht Bewerbung: Vom Anschreiben bis zum Videointerview

Umso wichtiger der Blick auf die Informationen, die das jeweilige Unternehmen zur Verfügung stellt. In der Ausschreibung stehe genau, was gesucht wird, sagt Wahl. "Die Informationen sind auch gewichtet, das Wichtigste steht oben." Statt besonders kreativ zu sein, sollte man eher überlegen, was zur Ausschreibung passt, und die Punkte aufgreifen.