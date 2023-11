Bewerbung und KI: So verändern ChatGPT & Co. die Arbeitswelt

Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz bei der Jobsuche 13.11.2023 | 8:27 min

Die Angst vor der alles entscheidenden Künstlichen Intelligenz (KI) wird immer wieder geschürt - auch in Hinblick auf Stellensuche und Bewerbungen. Doch wie real ist diese Sorge, dass am Ende ein Algorithmus über eine Stellenvergabe entscheidet?

Applicant Tracking Systems: Helfer für Personalabteilungen

Das ATS scannt dafür die eingehenden Bewerbungsunterlagen auf sogenannte "Keywords", also auf Schlüsselqualifikationen oder auf andere Schlüsselworte aus der Stellenausschreibung. Ein Beispiel: Ein Bewerber kann eine gewünschte Sprache nicht sprechen, aber sie ist ein Kernkriterium für den Job. Dann kann das ATS das erkennen und ist sogar in der Lage, direkt automatisierte Absagen zu verschicken, falls das gewünscht ist.

Die smarte Weiterentwicklung: Ranking- und Scoring-KI

Einen Schritt weiter gehen sogenannte Scoring-KI, die als Programmerweiterungen in das ATS integriert werden können. Die KI kann damit eine Bewertung für Personalabteilungen vornehmen: Sie gibt mittels eines sogenannten "Fit Score" beispielsweise in den Kategorien A, B oder C an, wie gut der Kandidat auf die Stellenausschreibung passt.