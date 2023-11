Überstunden: Wie viel Mehrarbeit erlaubt ist

Beschäftigte haben in Deutschland im Jahr 2022 rund 1,3 Milliarden Überstunden geleistet.

Überstunden: ein Begriff, der so im Arbeitsrecht gar nicht auftaucht - jedenfalls nicht im Gesetzestext. Natürlich gibt es dennoch einige Regeln, die bei einer Mehrarbeit beachtet werden müssen. Grundsätzlich sind Zeiten, in denen ein Arbeitnehmer in seinem Betrieb tätig ist, die über die Bestimmungen im Arbeits- oder Tarifvertrag hinausgehen, als Überstunden zu werten.