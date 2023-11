Technologie-Regeln: Was tun, damit KI nicht zur Gefahr wird?

Scoring-Systeme werden in der Finanz- und Versicherungsbranche schon seit längerer Zeit eingesetzt. Da zahlt dann ein Pkw-Besitzer 100 Euro für seine Kfz-Versicherung weniger als seine Kollegin - auch wenn beide das gleiche Modell fahren. Grundlage dafür sind neben Daten wie Alter, Beruf, Lebensumstände, wo das Auto abgestellt ist, auch Fahrdaten: Auf welchen Straßen der Pkw-Besitzer unterwegs ist, wie schnell er fährt, wie oft er bremst. Daraus errechnet ein KI-System den Versicherungstarif.



Ähnlich entscheiden KI-Scoring-Systeme über Kreditvergaben. Das Verfahren für diese Berechnung ist dabei intransparent. Dies kann für den einzelnen Bankkunden negative Folgen haben - etwa, dass er keinen Kredit bekommt.



Für eine Volkswirtschaft kann es kritisch werden, wenn solche KI-Systeme an der Börse mit Wertpapieren handeln. Mitunter wetten bestimmte Handels-Algorithmen auch auf abstürzende Wertpapiere. Das hat in der Vergangenheit bereits zu Unruhen an den Börsen geführt.