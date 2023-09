Achtung KI! – Wie wird sich unser Leben ändern?

Skandal in Hamburg: im Frühjahr diesen Jahres gerieten Schülerinnen und Schüler in Verdacht, dass sie in der schriftlichen Abi-Prüfung ChatGPT nutzten. Zum einen herrscht an vielen Schulen noch ein digitaler Notstand mit mangelnder Infrastruktur – gleichzeitig bricht das Phänomen KI über sie herein. Wie lässt sich erkennen, was von den Schülerinnen und Schülern selbstständig erbrachte Leistung ist und was mit Hilfe Künstlicher Intelligenz entsteht? Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern stehen vor einem Dilemma. Sind schriftliche Tests und Hausaufgaben überhaupt noch sinnvoll? Muss man Schule vielleicht ganz neu denken? Aktuelle Forschungsprojekte sollen hier jetzt den Weg durch den Dschungel von Chancen und Risiken der neuen Technologie weisen.