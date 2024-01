Geldanlage 2024: Richtig investieren und Geld anlegen

Doch wie geht es weiter? Sollen Sparer auch 2024 in Indexfonds, also ETFs anlegen? "Auf jeden Fall", sagt Schmutzer. "Unser Rat ist es, sich nicht vom aktuellen Börsengeschehen leiten zu lassen, sondern auf eine passende Langfriststrategie zu setzen." Er empfiehlt dem ausgewogenen Sparer zum Beispiel ein Depot mit einer 50:50-Strategie: eine Hälfte des Geldes ist in Aktien/ETFs investiert und die andere liegt auf Tages- und Festgeldkonten.