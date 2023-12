Milliardäre in Deutschland: Superreiche reicher als vermutet

Andreas Bornefeld ist Daten-Rechercheur und arbeitet unter anderem im Auftrag von Medien und Unternehmen. Seit über 25 Jahren baut er ein umfassendes Archiv auf, in dem er alle verfügbaren Informationen über Hochvermögende in Deutschland sammelt. Unter anderem nutzt er dafür Quellen wie das Handelsregister und Unternehmensbilanzen. Auch auf Grundlage seiner Daten erscheinen so genannte "Reichen-Rankings" regelmäßig in Zeitungen und Zeitschriften. Die hier genannten Vermögenshöhen stammen aus aktuellen Berechnungen einer neuen Studie des Netzwerks Steuergerechtigkeit.