Trigema: Grupp gibt Geschäftsführung ab - Nachfolge steht

Trigema-Chef Wolfgang Grupp gibt den Chefposten in seinem Unternehmen Ende des Jahres ab. Der 81 Jahre alte alleinige Geschäftsführer und Inhaber übergebe die Geschäftsführung an seine Tochter Bonita (34) und seinen Sohn Wolfgang Grupp junior (32), teilte der Hersteller von Sport- und Freizeitkleidung in Burladingen mit.

Wolfgang Grupp jun. werde zum 1. Januar 2024 persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführer. Bonita Grupp werde zum gleichen Zeitpunkt Mitglied der Geschäftsführung.

Grupp: Werde mich ab dem 1. Januar 2024 zurückziehen

Grupp ist einer der profiliertesten und schillerndsten deutschen Mittelständler. Der alleinige Inhaber der Textilfirma Trigema wurde durch kultige Fernsehspots bekannt. In diesen wirbt ein Schimpanse - zuletzt ein digitalisiertes Tier - für seine T- und Sweat-Shirts.

"Ab dem 1. Januar 2024 werde ich mich aus dem operativen Geschäft zurückziehen und die Verantwortung an meine Tochter und meinen Sohn übergeben", sagte Grupp.

Ich vertraue ihren Fähigkeiten, den Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten und Trigema in eine sichere Zukunft zu führen. Wolfgang Grupp, Geschäftsführer Trigema

Bonita und Wolfgang Grupp jun. traten in den Jahren 2013 und 2014 in das Familienunternehmen ein.

Frau Elisabeth bleibt als Gesellschafterin im Unternehmen

Die mit Wolfgang Grupp senior verheiratete Elisabeth Grupp bleibt als Gesellschafterin im Unternehmen tätig. Sie sei damit nicht Teil der Geschäftsführung. Die Firma wird unter der Firmierung Trigema W. Grupp KG weitergeführt.

Bisher hatte Grupp Trigema als "e.K" (eingetragener Kaufmann) geführt. Als eingetragener Kaufmann haftete er mit seinem Privatvermögen.

Grupp für Disziplin und Vorbildfunktion

Grupp kennt man auch aus Talkshows, in denen er gegen verantwortungslose Unternehmer poltert und mit seinen Aussagen teils provoziert. Er gilt als Geschäftsmann alter Schule und führt sein Unternehmen in patriarchalischem Stil. Dabei vertritt er in vielen Punkten konservative Ansichten: Haftung, Verantwortung, Anstand - das ist sein Mantra.

In einer Fernseh-Dokumentation wurde er als "König von Burladingen" bezeichnet. Oft kritisiert Grupp erregt den Größenwahn so mancher Unternehmer und fordert die persönliche Haftung für alle Bosse: "Wir brauchen wieder Unternehmer mit Verantwortung, Disziplin und Vorbildfunktion."

Grupp machte Trigema zu Deutschlands größtem T-Shirt-Hersteller

Der Textilunternehmer wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs in St. Blasien studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Universität Köln, wo er auch promovierte.

1969 übernahm er die 1919 von seinem Großvater gegründete hochverschuldete Firma. Grupp führte Trigema aus den roten Zahlen und machte den Betrieb zu Deutschlands größtem T-Shirt und Tennis-Bekleidungs-Hersteller. Der Produktionsumsatz lag im Jahr 2022 bei 127,2 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter bei rund 1.160.

Bonita Grupp: Demut und Respekt

Die Kommentare seiner Kinder zur Übernahme des Familienunternehmens dürften für Grupp senior, der sich mit einer Nachfolgeregelung lange Zeit gelassen hat, Balsam für die Seele sein: "Wir blicken mit Demut und Achtung auf diese Chance, das Lebenswerk unseres Vaters weiterführen zu dürfen", sagte Bonita. Und Grupp jun. fügte hinzu:

Unser Vater hat über Jahrzehnte gezeigt, dass es möglich ist, am Standort Deutschland zu produzieren. Diesem Lebenswerk begegnen wir mit größtem Respekt. Wolfgang Grupp jun, künftiger Trigema-Geschäftsführer