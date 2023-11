Start-ups: Immer weniger Menschen gründen Unternehmen

Preisträger, Nominierte des Deutschen Gründerpreises und ihre Geschäftsmodelle 12.09.2023 | 28:26 min

Deutschland ist kein Gründerland . Ob Start-up oder Handwerksbetrieb - Existenzgründungen bringen Innovationen hervor und schaffen Arbeitsplätze. Doch die Zahl der Gründungen in Deutschland ist allein 2022 laut KfW-Gründungsmonitor um 57.000 auf rund 550.000 zurückgegangen.

Wenn wir weniger Gründungen in Deutschland haben, dann haben wir weniger soziale und technologische Innovationen. Es entstehen keine neuen Arbeitsplätze.

Weiter erklärt Volkmann: "Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig im internationalen Vergleich. Denken sie an China und die USA . Letztendlich droht uns allen dann ein Wohlstandsverlust."

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) geht in seinem aktuellen Konjunkturbericht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts aus - mit Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. 29.08.2023 | 1:29 min

Darum gab es zuletzt weniger Gründungen

Im zweiten Quartal 2023 gab es laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bundesweit 1,74 Millionen offene Stellen. Gemessen an der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung sei die Personalnachfrage bei den Betrieben weiterhin robust.

Jobs gibt es also genug und die Festanstellung ist beliebt: "Für viele Menschen ist es attraktiver, ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis einzugehen, statt ein Unternehmen zu gründen. Sie haben ein sicheres Einkommen, sie haben regelmäßige Arbeitszeiten. Und bei einer Unternehmensgründung gehen sie natürlich auch ein hohes persönliches Risiko ein", erklärt Christine Volkmann.

Am Puls: "Mitarbeiter gesucht!" mit ZDF-Moderatorin Sarah Tacke 01.05.2023 | 53:30 min

Das schreckt vor Gründungen ab

Ein hohes persönliches Risiko gehen Gründer und Gründerinnen vor allem auch ein, weil sie oft mit ihrem privaten Geld gründen. Gründen sei in Deutschland zudem zu aufwendig, kritisiert Volkmann: "Eine wesentliche Barriere ist die Gründungsbürokratie. Wir müssen dringend schneller und digitaler werden und die Bürokratie abbauen. Beispiele im internationalen Vergleich, etwa Dänemark zeigen, dass Gründen auch innerhalb eines Tages geht."

Viele Start-Ups klagen zuletzt über schlechtes Geschäftsklima. Zu den Gründen eine Einschätzung von Börsenexperte Frank Bethmann. 15.08.2023 | 1:14 min

Deutsche Wirtschaft: Bedeutung Solo-Selbstständiger ist groß

Dabei spielen Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige durchaus eine wichtige Rolle in der deutschen Wirtschaft. 2,6 Millionen Kleinstunternehmen gab es 2021 in Deutschland und sie haben mehr als sieben Millionen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. 3,8 Prozent aller Erwerbstätigen waren 2022 Solo-Selbstständige.

Expertin Volkmann: "Gründergeist wecken"

Gründungen sind der Motor unserer Volkswirtschaft, sagt Christine Volkmann. Doch damit in Deutschland wieder mehr Menschen gründen, reiche es nicht aus, nur die Rahmenbedingungen zu verbessern: "Wir müssen den Gründergeist wecken. Dazu am besten frühzeitig beginnen. Wir müssen in die Schulen gehen."