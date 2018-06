Deutscher Gründerpreis

Moderatorin Barbara Halweg mit Gründerpreisträgern Manuel Stoeffler und Michael Ziegler Quelle: ZDF/Jule Roehr

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende unternehmerische Leistung in Deutschland. Er wird sowohl für den Aufbau neuer Unternehmen als auch für die erfolgreiche Entwicklung innovativer und tragfähiger Geschäftsideen verliehen und zwar in den Kategorien »Schüler«, »Start-up«, »Aufsteiger« und »Lebenswerk«. Damit werden unternehmerische Vorbilder in unterschiedlichen Unternehmensphasen ausgezeichnet. Außergewöhnliche Unternehmerleistungen können mit einem Sonderpreis gewürdigt werden. Glanzvoller Höhepunkt des 16. Wettbewerbsjahres ist die Preisverleihung im ZDF-Hauptstadtstudio am 20. Juni 2017.