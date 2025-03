Das ZDF als Arbeitgeber

Darum sollten Sie bei uns arbeiten

Wir bieten sichere Arbeitsplätze und gute Beschäftigungsbedingungen in der Zentrale in Mainz und in unseren Außenstudios im In- und Ausland. Alle haben eine wichtige Rolle – nicht nur im journalistischen und redaktionellen Bereich, sondern auch in technischen oder kaufmännischen Berufen.