Duales Studium

Willst du BWL studieren und dabei die Medienwelt hautnah erleben? Mit unseren dualen Bachelor-Studiengängen in Kooperation mit der DHBW Ravensburg oder der Hochschule RheinMain ist das kein Problem.Studiere in der inspirierenden Bodenseeregion oder im Rhein-Main-Gebiet und sammle gleichzeitig wertvolle Praxiserfahrungen im Herzen des ZDF – direkt in unserem Sendezentrum in Mainz.