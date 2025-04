Praktikum im ZDF

Du fragst dich, wie es kommt, dass man im ZDF in über 140 Berufsbildern arbeiten kann und willst Einblick in die redaktionellen und nicht-redaktionellen Bereiche eines großen Medienunternehmens bekommen? Du interessierst dich für Journalismus, Fernsehproduktion, IT, Logistik oder Verwaltung? Du suchst ein spannendes Unternehmen für deine juristische Wahlstation Dann ist ein Praktikum beim ZDF genau das Richtige für dich!Bei uns kannst du wertvolle Erfahrungen sammeln, die sowohl deine beruflichen als auch deine persönlichen Fähigkeiten fördern.