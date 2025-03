Juristische Wahlstation

Du willst Einblicke in die juristische Arbeit einer der größten Medienanstalten Europas? Als angehender Juristin oder als Jurist in die Fernseh- und digitale Nachrichtenwelt reinschnuppern? – dann bewirb dich für eine Wahlstation im ZDF!

Deine Wahlstation: das Justitiariat des ZDF – erlebe Medienrecht hautnah

So bewirbst du dich

Deine Wahlstation: Die Redaktion "Recht und Justiz" - verbinde Jura und Journalismus

Du liebst es, juristisch komplexe Sachverhalte richtig einzuordnen? Du willst dein Wissen journalistisch umsetzen – ob in Beiträgen, in Insta-Reels, oder Live-Gesprächen? Dann komm in die Redaktion Recht und Justiz. Unser Team in Mainz bietet dir die Möglichkeit, eine spannende Wahlstation an der Schnittstelle von Jura und Journalismus zu absolvieren.