Karriere im ZDF:Benefits
Unsere Mitarbeitenden sind das Herz unseres Erfolgs. Deshalb bietet das ZDF nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch zahlreiche Benefits.
Arbeiten bei uns – mehr als nur ein Job
Von flexiblen Arbeitszeiten bis zu Entwicklungschancen – hier findest du Benefits, die wirklich was bringen.
Faire Vergütung und finanzielle Zusatzleistungen
Neben fairem Gehalt bieten wir attraktive Zusatzleistungen – weil engagierter Einsatz mehr verdient:
- transparente Vergütung durch hauseigenen Tarifvertrag
- vollständig arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge
- vermögenswirksame Leistungen
- besondere Konditionen bei ausgewählten Versicherungen
Einstieg und Entwicklungsmöglichkeiten
Vom ersten Tag an gut begleitet – und mit viel Raum, sich weiterzuentwickeln und durchzustarten:
- strukturierte Onboarding-Maßnahmen
- passgenaue Personalentwicklungsmöglichkeiten
- digitaler Lern-Campus
- Unterstützung und Beratung bei Fort- und Weiterbildungswünschen
- Führungskräfteentwicklungsprogramme
Work-Life-Balance
Klare Rahmenbedingungen für Arbeitsalltag und eine gute Work-Life-Balance:
- verschiedene Optionen der Remote-Arbeit
- Vollzeit oder Teilzeit
- 31 Tage Urlaub
- zusätzliche Urlaubstage unter Verzicht auf Gehalt
- Sonderurlaub
- Bildungsfreistellung
Gesundheit
Von Achtsamkeit bis Zumba – wir bieten viele Möglichkeiten, um gesund zu bleiben und sich zu vernetzen:
- körperliche und psychische Gesundheitsprävention (z. B. Medical Check, Grippeschutz-Impfung, Angebote zu Achtsamkeit, Stressbewältigung und Ernährung)
- hauseigenes Fitnessstudio (am Standort Mainz)
- Sportgruppen, um gemeinsam fit zu bleiben
- Gesundheitstage
- individuelle Beratungsangebote
- 24-Stunden Ansprechpartner in Notfall- und Krisensituationen
Familie und Job
Job und Familie unter einen Hut bringen? Wir unterstützen dabei, Beruf und Privatleben zu vereinbaren:
- Familienzuschlag
- betriebliche Kita-Plätze (am Standort Mainz)
- Ferienbetreuung (am Standort Mainz)
- Eltern-Kind-Büros (am Standort Mainz)
- kostenfreie Beratung zu Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen
Vergünstigt mobil
Mit unseren Mobilitätsangeboten flexibel und umweltfreundlicher unterwegs sein:
- Zuschuss zum D-Ticket
- Bike-Sharing (am Standort Mainz)
- kostenlose Parkplätze (nicht an allen Standorten)
- E-Ladeplätze (nicht an allen Standorten)
Optimal verpflegt
Leckeres Essen und ein entspannter Plausch mit Kollegen, damit du danach wieder Energie für den Job hast:
- "Job&fit"-zertifizierte Kantinen und Café-Lounges (nicht an allen Standorten)
- Essensgeldzuschuss
Hinweis
Die beschriebenen Benefits können je nach Beschäftigungsart und Standort leicht variieren.