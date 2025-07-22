Startseite
Unsere Mitarbeitenden sind das Herz unseres Erfolgs. Deshalb bietet das ZDF nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch zahlreiche Benefits.

Arbeiten bei uns – mehr als nur ein Job

Von flexiblen Arbeitszeiten bis zu Entwicklungschancen – hier findest du Benefits, die wirklich was bringen. 

Faire Vergütung und finanzielle Zusatzleistungen

Personalmarketing Icon Euro

Neben fairem Gehalt bieten wir attraktive Zusatzleistungen – weil engagierter Einsatz mehr verdient:

  • transparente Vergütung durch hauseigenen Tarifvertrag 
  • vollständig arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge 
  • vermögenswirksame Leistungen 
  • besondere Konditionen bei ausgewählten Versicherungen

Einstieg und Entwicklungsmöglichkeiten

Personalmerketing Icon für Entwicklungsmöglichkeiten im ZDF: eine frabenfrohe stilisierte Rakete, die nach oben fliegt

Vom ersten Tag an gut begleitet – und mit viel Raum, sich weiterzuentwickeln und durchzustarten:

  • strukturierte Onboarding-Maßnahmen  
  • passgenaue Personalentwicklungsmöglichkeiten   
  • digitaler Lern-Campus 
  • Unterstützung und Beratung bei Fort- und Weiterbildungswünschen   
  • Führungskräfteentwicklungsprogramme

Work-Life-Balance

Icon für work-live-balance: ein stilisierter farbiger Kopf trägt Kopfhörer

Klare Rahmenbedingungen für Arbeitsalltag und eine gute Work-Life-Balance:

  • verschiedene Optionen der Remote-Arbeit
  • Vollzeit oder Teilzeit 
  • 31 Tage Urlaub  
  • zusätzliche Urlaubstage unter Verzicht auf Gehalt
  • Sonderurlaub
  • Bildungsfreistellung 

Gesundheit

Icon für Gesundheit: ein stilisierter farbiger Apfel mit Hosenträgern

Von Achtsamkeit bis Zumba – wir bieten viele Möglichkeiten, um gesund zu bleiben und sich zu vernetzen:

  • körperliche und psychische Gesundheitsprävention (z. B. Medical Check, Grippeschutz-Impfung, Angebote zu Achtsamkeit, Stressbewältigung und Ernährung) 
  • hauseigenes Fitnessstudio (am Standort Mainz) 
  • Sportgruppen, um gemeinsam fit zu bleiben  
  • Gesundheitstage  
  • individuelle Beratungsangebote 
  • 24-Stunden Ansprechpartner in Notfall- und Krisensituationen

Familie und Job

Personalmarketing Icon mehrere Figuren Work-life-balance

Job und Familie unter einen Hut bringen? Wir unterstützen dabei, Beruf und Privatleben zu vereinbaren: 

  • Familienzuschlag 
  • betriebliche Kita-Plätze (am Standort Mainz) 
  • Ferienbetreuung (am Standort Mainz) 
  • Eltern-Kind-Büros (am Standort Mainz) 
  • kostenfreie Beratung zu Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen 

Vergünstigt mobil

Icon für vergünstigte Mobilität: Eine stilisierte farbige Fahrkarte mit einem Markierungspunkt im Ticket

Mit unseren Mobilitätsangeboten flexibel und umweltfreundlicher unterwegs sein:

  • Zuschuss zum D-Ticket  
  • Bike-Sharing (am Standort Mainz) 
  • kostenlose Parkplätze (nicht an allen Standorten)
  • E-Ladeplätze (nicht an allen Standorten)

Optimal verpflegt

Icon für gute Verpflegung: stilisierte farbige Kaffetasse mit brodelndem Inhalt

Leckeres Essen und ein entspannter Plausch mit Kollegen, damit du danach wieder Energie für den Job hast:

  • "Job&fit"-zertifizierte Kantinen und Café-Lounges (nicht an allen Standorten) 
  • Essensgeldzuschuss

Hinweis
Die beschriebenen Benefits können je nach Beschäftigungsart und Standort leicht variieren.

