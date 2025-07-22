Unsere Mitarbeitenden sind das Herz unseres Erfolgs. Deshalb bietet das ZDF nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch zahlreiche Benefits.

Arbeiten bei uns – mehr als nur ein Job

Von flexiblen Arbeitszeiten bis zu Entwicklungschancen – hier findest du Benefits, die wirklich was bringen.

Faire Vergütung und finanzielle Zusatzleistungen

Neben fairem Gehalt bieten wir attraktive Zusatzleistungen – weil engagierter Einsatz mehr verdient:

transparente Vergütung durch hauseigenen Tarifvertrag

vollständig arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge

vermögenswirksame Leistungen

besondere Konditionen bei ausgewählten Versicherungen

Einstieg und Entwicklungsmöglichkeiten

Vom ersten Tag an gut begleitet – und mit viel Raum, sich weiterzuentwickeln und durchzustarten:

strukturierte Onboarding-Maßnahmen

passgenaue Personalentwicklungsmöglichkeiten

digitaler Lern-Campus

Unterstützung und Beratung bei Fort- und Weiterbildungswünschen

Führungskräfteentwicklungsprogramme

Work-Life-Balance

Klare Rahmenbedingungen für Arbeitsalltag und eine gute Work-Life-Balance:

verschiedene Optionen der Remote-Arbeit

Vollzeit oder Teilzeit

31 Tage Urlaub

zusätzliche Urlaubstage unter Verzicht auf Gehalt

Sonderurlaub

Bildungsfreistellung

Gesundheit

Von Achtsamkeit bis Zumba – wir bieten viele Möglichkeiten, um gesund zu bleiben und sich zu vernetzen:

körperliche und psychische Gesundheitsprävention (z. B. Medical Check, Grippeschutz-Impfung, Angebote zu Achtsamkeit, Stressbewältigung und Ernährung)

hauseigenes Fitnessstudio (am Standort Mainz)

Sportgruppen, um gemeinsam fit zu bleiben

Gesundheitstage

individuelle Beratungsangebote

24-Stunden Ansprechpartner in Notfall- und Krisensituationen

Familie und Job

Job und Familie unter einen Hut bringen? Wir unterstützen dabei, Beruf und Privatleben zu vereinbaren:

Familienzuschlag

betriebliche Kita-Plätze (am Standort Mainz)

Ferienbetreuung (am Standort Mainz)

Eltern-Kind-Büros (am Standort Mainz)

kostenfreie Beratung zu Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen

Vergünstigt mobil

Mit unseren Mobilitätsangeboten flexibel und umweltfreundlicher unterwegs sein:

Zuschuss zum D-Ticket

Bike-Sharing (am Standort Mainz)

kostenlose Parkplätze (nicht an allen Standorten)

E-Ladeplätze (nicht an allen Standorten)

Optimal verpflegt

Leckeres Essen und ein entspannter Plausch mit Kollegen, damit du danach wieder Energie für den Job hast:

"Job&fit"-zertifizierte Kantinen und Café-Lounges (nicht an allen Standorten)

Essensgeldzuschuss