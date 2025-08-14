Freie Mitarbeit beim ZDF

Freie Mitarbeit spielt eine große Rolle und ist ein wichtiger Bestandteil für eine unabhängige und ausgewogene Berichterstattung beim ZDF.
Wir beim ZDF sind stolz darauf, engagierte freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen, die maßgeblich zur Vielfalt und Neutralität unserer Programme beitragen.
Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt unterliegt das ZDF dem Gebot der Neutralität und Programmausgewogenheit. Im Einklang mit Artikel 5 des Grundgesetzes haben wir die Möglichkeit, freie Mitarbeitende einzubinden, um die Vielfalt der Meinungen so breit wie möglich abzubilden. Freie Mitarbeit ermöglicht uns, flexibel und kreativ auf die Anforderungen der modernen Medienlandschaft zu reagieren.
Freie Mitarbeitende arbeiten i.d.R. auf Basis von Angebot und Annahme. Das bedeutet, sie entscheiden selbst, welche Beschäftigungsangebote sie annehmen – ein wesentlicher Unterschied zu Festangestellten und eine Gelegenheit für mehr Eigenverantwortung und Flexibilität.
Freie Mitarbeitende, die regelmäßig und in größerem Umfang für das ZDF tätig sind, damit wirtschaftlich abhängig sind und besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit unterliegen, gelten als arbeitnehmerähnliche freie Mitarbeitende.
Vorteile für arbeitnehmerähnliche freie Beschäftigte
Wir unterstützen die eigenfinanzierte Altersvorsorge unserer freien Mitarbeitenden mit einem Zuschuss von 4 Prozent der beitragspflichtigen Honorare. Dieser kann entweder bei der Pensionskasse Rundfunk (PKR) oder dem Versorgungswerk der Presse (VvdP) eingebracht werden, um eine stabile finanzielle Absicherung im Alter zu gewährleisten.
Familienfreundlichkeit hat bei uns einen hohen Stellenwert. Deshalb bieten wir neben den gesetzlichen Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte auch Sicherheit in der Elternzeit. Wir ermöglichen es, arbeitnehmerähnlich frei Mitarbeitenden Elternzeit in Anspruch zu nehmen und dabei abgesichert zu bleiben, um eine optimale Balance zwischen Familie und Beruf zu schaffen.
Eine stabile finanzielle Basis ist für uns essenziell. Daher bieten wir:
tarifvertraglich festgelegte Honorar-Tagessätze, die eine faire und transparente Vergütung sicherstellen
eine sich mit den Jahren aufbauende Absicherung der Beschäftigung
wir übernehmen die Beiträge zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung, um die soziale Sicherheit unserer freien Mitarbeitenden zu stärken und gewähren einmal im Jahr eine Sonderzahlung
Erholung ist wichtig – auch für freie Mitarbeitende. Daher gewähren wir bis zu 31 Tage Urlaub pro Jahr für arbeitnehmerähnliche freie Beschäftigte und fünf zusätzliche Urlaubstage für freie Mitarbeitende mit Schwerbehinderung.
Auch im Krankheitsfall stehen wir hinter unseren freien Mitarbeitenden: sechs Wochen Honorarfortzahlung für disponierte Tage. Diese Regelung gewährleistet finanzielle Sicherheit während einer Erkrankung. Außerdem zahlen wir für nicht disponierte Tage einen Zuschuss.