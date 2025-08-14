Freie Mitarbeit beim ZDF

Freie Mitarbeit spielt eine große Rolle und ist ein wichtiger Bestandteil für eine unabhängige und ausgewogene Berichterstattung beim ZDF.

Quelle: ZDF/istock

Wir beim ZDF sind stolz darauf, engagierte freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen, die maßgeblich zur Vielfalt und Neutralität unserer Programme beitragen.

Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt unterliegt das ZDF dem Gebot der Neutralität und Programmausgewogenheit. Im Einklang mit Artikel 5 des Grundgesetzes haben wir die Möglichkeit, freie Mitarbeitende einzubinden, um die Vielfalt der Meinungen so breit wie möglich abzubilden. Freie Mitarbeit ermöglicht uns, flexibel und kreativ auf die Anforderungen der modernen Medienlandschaft zu reagieren.

Freie Mitarbeitende arbeiten i.d.R. auf Basis von Angebot und Annahme. Das bedeutet, sie entscheiden selbst, welche Beschäftigungsangebote sie annehmen – ein wesentlicher Unterschied zu Festangestellten und eine Gelegenheit für mehr Eigenverantwortung und Flexibilität.

Freie Mitarbeitende, die regelmäßig und in größerem Umfang für das ZDF tätig sind, damit wirtschaftlich abhängig sind und besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit unterliegen, gelten als arbeitnehmerähnliche freie Mitarbeitende.

Vorteile für arbeitnehmerähnliche freie Beschäftigte