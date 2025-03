Das ZDF war 2007 eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet hat. Wir setzen uns ein für mehr Diversität und haben eine eigene Unternehmens-Charta für Vielfalt, Inklusion und Chancengerechtigkeit. Perspektivenvielfalt ist Bestandteil der Unternehmensziele und unserer Unternehmensstrategie. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen sollen sowohl in der Belegschaft als auch in den Programmen vertreten sein. 2024 haben wir die Position eines Diversity Managers geschaffen, um die Anstrengungen für mehr Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Inklusion im Unternehmen weiter zu stärken.