Vielfalt leben und zeigen!

Als attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber wollen wir bei Neueinstellungen und bei Auswahlentscheidungen für die ZDF-Berufsausbildungen und Volontariate für alle Menschen offen sein. Wir achten auf eine vorurteilsfreie Personenauswahl, ganz besonders auf eine ausgewogene Anzahl von Frauen und Männern - u.a. auch in technischen und IT-Berufen (MINT-Berufen). Wir überprüfen regelmäßig unsere Personalprozesse wie Rekrutierung, Ausbildung, Arbeitsplatz und -zeitgestaltung und stellen sicher, dass diese den vielfältigen Fähigkeiten und Talenten unserer Mitarbeitenden sowie unserem Leistungsanspruch gerecht werden. Wir legen dabei Wert auf interkulturelle Erfahrung und setzen uns für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Unternehmen ein. Diskriminierungen jedweder Art treten wir entschlossen entgegen. Unser Ziel ist es, in Teams mit großer Perspektivenvielfalt erfolgreich, innovativ und kreativ zu arbeiten. Unsere Führungskräfte sind dazu Multiplikator*innen und Vorbild.

Die gesellschaftliche Realität abzubilden und Geschichten zu erzählen, in denen verschiedenste Perspektiven, Menschen und Gruppen der Gesellschaft ihren Platz finden, sich und ihr Leben in ganzer Vielfalt wiedererkennen können, ist Auftrag und Ziel der Programmarbeit des ZDF. Das gilt für alle Genres und für alle Plattformen und Ausspielwege. Das beinhaltet u.a., dass Frauen und Männer unterschiedlicher sozialer, regionaler oder nationaler Herkünfte unsere Welt erklären und diese in den Nachrichten, in Diskussionsrunden oder Dokumentationen verständlich machen.