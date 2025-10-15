Engagement
Das ZDF hat eine besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Im Kern unseres Engagements steht die Förderung von Bildung, Kultur und Information. Mit unserem vielfältigen Programmangebot unterstützen wir die Meinungsbildung, stärken die Demokratie und schaffen einen Zugang zu hochwertigem Journalismus für alle.
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
Auch in diesem Jahr engagiert sich das Gründungsmitglied ZDF bei der Aktionswoche des BBE.
mehr zur diesjährigen Aktionswoche
Engagement
Sozial engagieren
Unser gesellschaftliches Engagement umfasst darüber hinaus die Unterstützung sozialer Projekte und Initiativen. Mit gezielten Kooperationen und Spendenaktionen leisten wir Beiträge für benachteiligte Gruppen und setzen uns für die Förderung von Integration und Chancengleichheit ein. Mitarbeitende engagieren sich zudem direkt und privat in der “Kinderhilfe Philippinen e.V.”
Das ZDF sieht sich in der Verantwortung, nicht nur Inhalte zu gestalten, sondern auch gesellschaftlichen und nachhaltigen Wandel aktiv mitzugestalten – immer mit dem Ziel, den Zusammenhalt in Deutschland zu stärken. Ein ZDF für alle.
Aktiv für die Medienbranche
Als innovativer Akteur der Medienbranche legen wir besonderen Wert auf die Förderung von Kreativität und Vielfalt. Dabei arbeiten wir eng mit Produktionsfirmen, der Kreativwirtschaft und technologischen Partnern zusammen. Als Medienpartner der Berlinale berichten das ZDF und 3sat ausführlich im Fernsehen und im Online-Angebot. Mit unserer Unterstützung der Internationalen Filmfestspiele Berlin unterstreichen wir die Bedeutung des kritischen Films und würdigen großartige filmische Umsetzungen gesellschaftlich relevanter Themen und schauspielerische Leistungen.
Nachhaltig produzieren
Nachhaltigkeit ist für uns ein zentrales Strategieelement: Wir fördern ressourcenschonende Produktionsprozesse, reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck und setzen uns für klimafreundliche Maßnahmen in der gesamten Medienbranche ein.