Engagement der Mitarbeitenden:KinderHilfe Philippinen e. V.
Eine private und ehrenamtliche Initiative von ZDF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern.
Gut zu wissen: Ihre Spende kommt an. Direkt und ohne Umwege. Die Gelder werden zu 100 Prozent für konkrete Projekte verwendet. Ein Beispiel: Mit einer Spende von 20 Euro kann ein Kind eine Woche lang verpflegt werden.
Über das Kinderdorf in Padre Burgos
Seit 1986 bietet unser Dorf auf der philippinischen Insel Leyte ein sicheres Zuhause für rund 70 Babys, Kleinkinder und Jugendliche. In acht Wohnhäusern leben sie gemeinsam mit ihren Hausmüttern und Sozialarbeiterinnen. Die Gebäude sind umgeben von weitläufigen Gärten, zahlreiche Spielgeräte stehen zur Verfügung. Mittelpunkt des Kinderdorfes ist der große Sportplatz, auf dem unsere Schützlinge sich austoben, spielen und gemeinsame Feste feiern können. Täglich wird frisch gekocht, die Kinder besuchen Schulen im Umkreis, bekommen Hilfe bei den Hausaufgaben und machen regelmäßig Ausflüge in die Umgebung. Auch während der Dauer einer Ausbildung oder eines Studiums können sich die Kinder unserer persönlichen und finanziellen Unterstützung sicher sein.
Medizinische Hilfe für bedürftige Kinder
Die KinderHilfe organisiert auch die medizinische Behandlung bedürftiger Kinder, die nicht im Dorf wohnen und deren Eltern mittellos sind. Nach Feststellung der Bedürftigkeit in jedem einzelnen Fall wird die notwendige ärztliche Behandlung in Krankenhäusern in Maasin, Tacloban oder Cebu finanziert – einschließlich Transport, Übernachtung, Verpflegung, Medikamente, Arzthonorare.
Ländliche Gesundheitskliniken, sogenannte Rural Health Center, versorgen die bedürftige Bevölkerung auch außerhalb der Krankenhäuser regelmäßig mit notwendigen Medikamenten, die zum größten Teil von der KinderHilfe finanziert werden. Genesungsfördernde Mittel wie Gehhilfen und Rollstühle werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Infrastruktur im ländlichen Raum verbessern
Die KinderHilfe unterstützte in der Vergangenheit auch die Verbesserung der ländlichen Infrastruktur rund um das Kinderdorf: Spielplätze, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen wurden errichtet, insgesamt mehr als 300 Gebäude. Zudem wurden für die Wasserversorgung in ländlichen Gegenden zahlreiche manuelle Wasserpumpen installiert. Dabei lag der Fokus darauf, einheimische Arbeitskräfte einzusetzen.
Downloads
Folge uns ...
auf Facebook
@KinderHilfePhilippinen
auf Instagram
@kinderhilfe.philippinen
Videos
Verantwortung:KinderHilfe macht Schule2:02 min
Verantwortung:Warum wir uns engagegieren2:08 min
Verantwortung:Padre Burgos2:25 min