Das ZDF und die Initiative "SCHAU HIN!": Medienkompetenz bei Kindern stärken. Tipps, Beratung und Material für Eltern – verantwortungsvoll und praxisnah.

Medien und Kinder

Fernsehen, Smartphones, Computerspiele und Internet sind omnipräsent – auch im Alltag unserer Kinder. Die Initiative "SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht" hält ein umfassendes Beratungsangebot zum Thema Medienkompetenz für Kinder zwischen 3 und 13 Jahren bereit. Praktische Tipps helfen Eltern und Erziehenden, ihre Kinder beim maßvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit Medien zu unterstützen. Neben einer breiten Berichterstattung zu diesem Thema im Programm stellt sich das ZDF auch als Partner von "SCHAU HIN!" dieser gesellschaftlichen Verantwortung.

Beratung und Begleitmaterial zu Medienkompetenz bei Kindern

Der Medienratgeber ist inzwischen bei Journalisten und Organisationen eine beliebte Anlaufstelle. Im Angebot finden sich aktuelle Ratschläge zum Umgang mit Internet, Fernsehen, sozialen Netzwerken, mobilen Geräten und Computerspielen. Broschüren und Flyer stehen, zum kostenlosen Download zur Verfügung – auf Deutsch und Türkisch –und können auch als Printversion angefordert werden. Darüber hinaus organisiert die Initiative mit den beiden "SCHAU HIN!"-Medien-Coaches digitale Elternabende, ist in sozialen Netzwerken aktiv und kooperiert mit Influencern und Bloggern.

Fachliche und prominente Unterstützung