ZDFmitreden: Kultserien und Filmklassiker

Im ZDF-Streaming-Portal ist eine Auswahl an Filmklassikern und Kultserien der letzten Jahrzehnte zu sehen. ZDFmitreden wollte wissen, welche davon besonders beliebt sind.

Dein ZDF : Retro-Klassiker aus 50 Jahren Fernsehgeschichte

Mit der Rubrik "Kulturserien und Filmklassiker aus dem Retro-Archiv" bietet das ZDF-Streaming-Portal Inhalte aus über 50 Jahren Fernsehgeschichte. So zählen etwa die "Pippi Langstrumpf"-Kinderfilme, die ab den späten 1960er-Jahren erschienen, zu den ältesten Inhalten der Rubrik.

Mit einer aktuellen Umfrage wollte ZDFmitreden Feedback zur Auswahl der Inhalte bekommen und herausfinden, welche dieser nostalgischen Filme und Serien heute die größte Beliebtheit genießen.

An der Umfrage nahmen 25.113 Mitglieder der ZDFmitreden-Community teil.

Lieblingsklassiker

In der Umfrage konnten die Befragten ihre persönlichen Lieblingsklassiker auswählen. Dabei standen 17 Serien zur Auswahl, die im ZDF-Streamingportal teilweise zu finden sind. Die Befragten konnten aber auch andere Favoriten nennen.

Den ersten Platz als beliebteste Klassiker teilen sich die "Michel aus Lönneberga"- und die "Pippi Langstrumpf"-Filme, die beide jeweils von 30 Prozent der Befragten ausgewählt wurden. Danach folgt die Serie "Ein Fall für Zwei" mit 17 Prozent. Die Serie "Der Alte" wurde von 16 Prozent als Favorit ausgewählt, während die Serie "Ich heirate eine Familie" von 15 Prozent genannt wurde. Auf dem fünften Platz landeten die alten Folgen der Serie "Das Traumschiff", die von 14 Prozent der Befragten als Lieblingsklassiker ausgewählt wurden.

22 Prozent der Befragten konnten sich für keine der vorgeschlagenen Serien begeistern.

Pippi Langstrumpf : Pippi in Taka-Tuka-Land jetzt schon im Streaming und weitere "Pippi Langstrumpf"-Filme im Dezember im Weihnachtsprogramm

Internationale Lieblingsklassiker

Dein ZDF : Weitere Umfrageergebnisse

Auch internationale Serien waren Thema der Umfrage. Hier konnten die Befragten erneut ihre persönlichen Favoriten angeben. Der Schwerpunkt lag dabei auf internationalen Serien, die in Deutschland zuerst im ZDF ausgestrahlt worden waren – so etwa die Serien "Alf" und "Die Simpsons". Zur Auswahl standen zehn solcher Serien, die Befragten konnten aber auch andere Titel einbringen.



Der beliebteste internationale Klassiker ist die Serie "Alf", die von 35 Prozent der Befragten als Favorit gewählt wurde. "Die Simpsons" erhielten 25 Prozent der Stimmen, während die Serie "Star Trek: The Next Generation" von 23 Prozent zum Favoriten erklärt wurde. Es folgen "Knight Rider" mit 20 Prozent und "Mit Schirm, Charme und Melone" mit 19 Prozent.

Klassiker für die Adventszeit

Außerdem wollte ZDFmitreden wissen, welche Klassiker für die Befragten besonders gut zur Stimmung in der Adventszeit passen. Die Ergebnisse zeigen eine Vorliebe für Kindheitserinnerungen während dieser Zeit.

So lautet die häufigste Antwort der Befragten "Kindheitserinnerungen mit Pippi und Michel", die von 28 Prozent ausgewählt wurden. Mit einigem Abstand folgt als zweithäufigste Antwort "Spionage, Stil und britischer Witz in ‘Mit Schirm, Charme und Melone’", die 10 Prozent der Befragten auswählten.

9 Prozent der Befragten gaben Weihnachtsserien wie "Patrik Pacard" oder "Anna" an, während Liebesglück auf hoher See beim "Traumschiff" von 5 Prozent ausgewählt wurde. Den fünften Platz teilen sich "Ab in den Wald zum ‘Forsthaus Falkenau’ und Spannung mit ‘Ein Fall für Zwei’", die jeweils 4 Prozent der Befragten wählten.



21 Prozent der Befragten gaben an, dass für sie keine bestimmten Filme und Serien zur Adventszeit passen.

Wünsche aus der ZDFmitreden-Community

Abschließend konnten die Teilnehmer in einem offenen Textfeld Wünsche für Retro-Filme und -Serien eintragen, die sie derzeit im ZDF-Streaming-Portal vermissen. Insgesamt machten 2.576 Teilnehmer Vorschläge, die nun von der Redaktion ausgewertet werden.