ZDFmitreden: "Green Warriors – Retter des Regenwaldes"

Wie kommt die neue Dokureihe "Green Warriors – Retter des Regenwaldes" bei der ZDFmitreden-Community an? Spannend und gesellschaftlich relevant – finden die Befragten.

Green Warriors – Retter des Regenwaldes Kampf für Klimaschutz, Artenvielfalt und eine bessere Zukunft für uns alle.

"Green Warriors" – Eure Meinung ist gefragt

In der jüngsten Befragung wollten wir von der ZDFmitreden-Community wissen: Wie findet ihr die neue Dokureihe "Green Warriors – Retter des Regenwaldes" des ZDF? Die Reihe war zum Zeitpunkt der Umfrage im Entstehen und ist ab sofort im ZDF-Streamingportal verfügbar. Was erwartet ihr hinter einem solchen Titel und wie gefällt euch ein erster Ausschnitt aus der Dokuserie? 14.421 Personen teilten ihre Meinung mit uns.

Vom Umweltaktivismus bis Robin Hood – Assoziationen mit dem Serientitel

Die Assoziationen, die der Serientitel bei der Community hervorruft, sind äußerst vielfältig – insgesamt wurden rund 7.500 Assoziationen geteilt. "Green Warriors – Retter des Regenwaldes" wird von einem Teil der Befragten mit positiven Bildern wie "Robin Hood" in Verbindung gebracht. Andere Befragte äußern kritischere Assoziationen und denken beim Titel an "militante Aktivisten" oder generell an "Umweltaktivisten".

Neben dem generellen Serientitel wollten wir von den Befragten außerdem wissen, wie sie die Titel einzelner Folgen finden. Wir präsentierten ihnen eine Auswahl an Folgentiteln, die in der Community überwiegend auf Interesse stießen. Besonders gut gefällt den Befragten der Titel "Brandschützer im Regenwald": 65 Prozent würden diese Folge bestimmt oder wahrscheinlich anschauen.

Reaktionen auf einen Doku-Ausschnitt

Dein ZDF : Weitere Umfrageergebnisse

Um der Community eine bessere Vorstellung zu vermitteln, wie die Dokureihe mit dem Titel "Green Warriors – Retter des Regenwaldes" konkret aussehen wird, wurde den Befragten ein kurzer Videoausschnitt aus einer Folge gezeigt. Dieser stößt bei der Community auf überwiegend positive Reaktionen. 76 Prozent der Befragten finden ihn spannend. Darüber hinaus ruft er sogar noch stärkere Reaktionen und Gefühlsäußerungen bei der Community hervor: 56 Prozent der Befragten empfinden angesichts des Videoausschnitts ein Gefühl von Besorgnis, 39 Prozent äußern Wut und 33 Prozent Trauer. Andere Befragten geben an, dass der Videoausschnitt in ihnen Gefühle der "Machtlosigkeit" und "Hilflosigkeit" evoziert.

Zudem artikulieren knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) ihr Interesse daran, die Folge vollständig sehen zu wollen. 24 Prozent erklären darüber hinaus, Lust auf weitere Episoden zu haben. Nur knapp ein Fünftel (19 Prozent) der Befragten geben an, keine weitere Folge sehen zu wollen.

Persönliche und gesellschaftliche Relevanz

Zuletzt fragten wir die Community, wie bedeutsam die Inhalte der Dokumentation für ihr eigenes Leben sind. Die Mehrheit der Befragten (57 Prozent) empfindet die Themen, die in "Green Warriors" behandelt werden, für sich persönlich als relevant. 40 Prozent verneinten eine direkte persönliche Relevanz der gezeigten Inhalte in Bezug auf ihr eigenes Leben. Ähnlich fällt die Einschätzung der Community im Hinblick auf die inspirierende Wirkung des Videos aus: 60 Prozent der Befragten fühlen sich zum Nachdenken angeregt, ein Drittel eher nicht.

Neben der persönlichen Bedeutung äußert sich die Community auch zur gesellschaftlichen Relevanz der Dokumentationsserie. 51 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Serie einen Beitrag zur globalen Klimadebatte leisten kann und somit gesellschaftlich relevant ist.

Das sagt die Redaktion

"Wir denken in der Redaktion oft darüber nach, wie wir Beiträge attraktiver gestalten können und oft ist das Mittel der Wahl eine Personalisierung. Über einen Menschen und seine Emotionen wollen wir Interesse für die Inhalte erzeugen. Nun fand ich als Autor sehr interessant, dass viele Befragte weniger Wert auf ‚Einzelschicksale’ legen, sondern mehr an den Zusammenhängen interessiert sind. Darüber werden wir diskutieren."

Gregor Steinbrenner, Redaktion nano bei 3sat