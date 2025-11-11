ZDFmitreden - Neue Staffel: "Ku’damm 77"

Die Geschichte um die Schöllacks geht weiter: Die neue Staffel "Ku'damm 77" erscheint Ende des Jahres 2025. ZDFmitreden wollte wissen, wie die Bilder zur Serie ankommen.

An der Befragung nahmen 12.527 Menschen teil. Die "Ku'damm"-Serie ist in der ZDFmitreden-Community sehr bekannt, denn 38 Prozent der Befragten hatte schon einmal eine Folge der Serie gesehen. 23 Prozent kannten die Serie, hatten sie aber nicht selbst angeschaut.

Darum geht es in der Serie

Dein ZDF : Weitere Umfrageergebnisse

Die Geschichte der "Ku'damm"-Serie dreht sich um die Familie Schöllack, die am Westberliner Kurfürstendamm die Tanzschule "Galant" betreibt. Sie beginnt mit der ersten Staffel im Jahr 1956. Vor allem die Frauen der Familie stehen im Mittelpunkt der Handlung, die die Konflikte und Herausforderungen der verschiedenen Generationen beleuchtet, insbesondere die Bestrebungen der Töchter nach Freiheit und Selbstverwirklichung. Während diese sich gegen die traditionellen Werte ihrer Eltern auflehnen, greift die Handlung die gesellschaftlichen Veränderungen der Nachkriegszeit auf.

Darum geht es in der neuen Staffel

Die vierte Staffel beginnt mit einem Zeitsprung: Sie setzt im Berlin des Jahres 1977 ein, seit dem Ende der Handlung in "Ku'damm 63" sind 14 Jahre vergangen. Die Wohnung über der Tanzschule bietet inzwischen Platz für drei Generationen: die Schwestern Monika und Helga, ihre fast erwachsenen Töchter Dorli und Friederike sowie Mutter und Großmutter Caterina. Nur Eva, die dritte Schwester, ist noch für längere Zeit "im Ausland" – so umschreibt die Familie ihren Gefängnisaufenthalt.

Die Schauspielerinnen der neuen Staffel Claudia Michelsen, Marie Louise Albertine Becker, Maria Ehrich, Sonja Gerhardt, Carlotta Bähre und Emilia Schüle (v.l.n.r). Quelle: ZDF/Conny Klein

Das Zusammenleben der Frauen ist turbulent, auf heftigen Streit folgen leidenschaftliche Versöhnungen. Begleitet werden die Familienereignisse von der jungen Journalistin Linda Müller, die für einen Fernsehsender eine Dokumentation über das Tradition-Tanzschule "Galant" dreht – wobei sie auch eine ganz persönliche Agenda verfolgt.

Passt das Design zur Zeit?

Wir wollten von der ZDFmitreden-Community wissen, wie gut das Bildmaterial zu den verschiedenen Staffeln ihrer Meinung nach in die jeweilige Zeit passen, zu der sie spielen. Dafür zeigten wir den Befragten das jeweilige Vorschaubild, mit dem die Staffel u.a. im Streaming-Portal des ZDF beworben wurde. Die Antwort fiel allgemein positiv aus: Alle Bilder wurden von einer Mehrheit der Befragten als passend zur jeweiligen Staffel bewertet.

Ku'damm 56 "Ku'damm" im Laufe der Zeit: Das Hauptbild der ersten Staffel. Quelle: ZDF/Tobias Schult/Serviceplan

Am besten schnitt in dieser Bewertung die erste Staffel der Serie ab, die Mitte der 1950er Jahre spielt. Hier waren 86 Prozent der Befragten der Ansicht, das Bildmaterial passe voll und ganz oder eher in diese Zeit.

Ähnlich schnitt die bald erscheinende vierte Staffel der Serie ab. Diese setzt die Geschichte der vorherigen Staffeln Ende der 1970er Jahre fort. Das Bildmaterial zur Serie passt laut 67 Prozent der Befragten voll und ganz oder eher in die Zeit.

"Ku'damm 77" fällt auf

Bei der Frage, welches dazugehörige Bildmaterial von Staffel eins bis vier am auffälligsten sei, erlangte das Vorschaubild der neuen Staffel den höchsten Wert. Ob es an den knalligen Farben in orange und pink liegt oder an den mittig platzierten Gesichtern der Schauspielerinnen: 40 Prozent der Befragten fanden das Bildmaterial zu "Ku'damm 77" am auffälligsten von allen.

Würdest Du die Serie anschauen?

"Ku'damm 77" wird Ende des Jahres im ZDF-Streamingportal zu sehen sein. Daher wollten wir von der ZDFmitreden-Community außerdem wissen, ob das Bildmaterial zur kommenden Staffel Lust macht, die Folgen anzuschauen. Dazu sagte ungefähr die Hälfte der Befragten (47 Prozent), dass sie "Ku'damm 77" anschauen würden, wenn ihnen das dazugehörige Vorschaubild im ZDF-Streamingportal angezeigt wird.

Die Befragung fand im September 2025 statt.