Dein Volontariat: lernen und anwenden

Im Redaktionsvolontariat wechseln sich Werkstatt- und Praxisphasen ab. Du erwirbst dein Wissen in Seminaren und wendest es direkt in der Praxis an – in unterschiedlichen Redaktionen. So werden alle wichtigen Inhalte abgedeckt.



In der ersten Werkstattphase bekommst du das grundlegende Handwerkszeug vermittelt. Von journalistischen Sorgfaltspflichten und Recherche über News und Wissen über unterschiedliche Plattformen bis zu deinem ersten Magazin-Beitrag. Im Anschluss wendest du das Erlernte direkt in einer Nachrichten- oder Magazinredaktion an.



In der zweiten Werkstattphase geht es dann einen großen Schritt weiter: Du drehst gemeinsam mit Handy und EB-Team, lernst die Dramaturgie von längeren Stücken und probierst dich im Schalten-Training auch vor der Kamera aus. Damit du das Wissen direkt trainierst, verbringen alle Volontär*innen die zweite Praxisphase dann in einem ZDF- Landesstudios.



Danach erstellen wir mit jedem Volo einen ganz individuellen Ausbildungsplan. Wir überlegen gemeinsam, wie wir deine Stärken ausbauen können, wo du hinwillst und was du zur Erreichung deines Ziels noch lernen willst. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Redaktionsvolontariats bieten wir dir mindestens eine Beschäftigung für ein Jahr an.