Redaktionsvolontariat
Du willst über die großen Themen unserer Zeit berichten und bringst dafür die passende Fach-Expertise mit? Dann bewirb dich für das ZDF-Redaktionsvolontariat!
Dein Volontariat: lernen und anwenden
Im Redaktionsvolontariat wechseln sich Werkstatt- und Praxisphasen ab. Du erwirbst dein Wissen in Seminaren und wendest es direkt in der Praxis an – in unterschiedlichen Redaktionen. So werden alle wichtigen Inhalte abgedeckt.
In der ersten Werkstattphase bekommst du das grundlegende Handwerkszeug vermittelt. Von journalistischen Sorgfaltspflichten und Recherche über News und Wissen über unterschiedliche Plattformen bis zu deinem ersten Magazin-Beitrag. Im Anschluss wendest du das Erlernte direkt in einer Nachrichten- oder Magazinredaktion an.
In der zweiten Werkstattphase geht es dann einen großen Schritt weiter: Du drehst gemeinsam mit Handy und EB-Team, lernst die Dramaturgie von längeren Stücken und probierst dich im Schalten-Training auch vor der Kamera aus. Damit du das Wissen direkt trainierst, verbringen alle Volontär*innen die zweite Praxisphase dann in einem ZDF- Landesstudios.
Danach erstellen wir mit jedem Volo einen ganz individuellen Ausbildungsplan. Wir überlegen gemeinsam, wie wir deine Stärken ausbauen können, wo du hinwillst und was du zur Erreichung deines Ziels noch lernen willst. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Redaktionsvolontariats bieten wir dir mindestens eine Beschäftigung für ein Jahr an.
Wen suchen wir?
Wir bilden ab Oktober 2026 zwölf Volontärinnen und Volontäre aus, die journalistisch begeistern und fachlich überzeugen. Du bringst mit:
- Nachgewiesene Spezialkenntnisse zu einem der großen Themen unserer Zeit.
- Leidenschaft für saubere Recherche, Storytelling und exzellenten Journalismus auf allen Plattformen.
- Erste journalistische Erfahrungen durch Praktikum, freie Mitarbeit o.ä.
- Erfahrung mit eigenen Accounts auf Social-Media-Plattformen ist ein Plus.
Dein fachlicher Hintergrund
Wir suchen in diesem Jahr diejenigen, die über unsere immer komplizierter werdende Welt berichten wollen und freuen uns vor allem auf Bewerbungen von Menschen mit folgenden Hintergründen:
Was verdienst du im Volontariat?
Die Seminare und die meisten Stationen finden auf dem Mainzer Lerchenberg statt - in der Regel in Präsenz. Du steigst mit einer Vergütung von 2732,78 Euro brutto monatlich ein. Im letzten halben Jahr deines Volontariats arbeitest du dich bereits in der Redaktion ein, in der du nach dem Volo einen Anschluss findest. Deshalb verdienst du in dieser Zeit 3487,68 Euro brutto monatlich.
Einzelne Phasen - wie zum Beispiel die Landesstudio-Zeit - wirst du an anderen ZDF-Standorten verbringen. Hier übernehmen wir die Kosten für eine temporäre Unterkunft.
So bewirbst du dich
Wir öffnen das Bewerbungsportal am 6. Januar 2026 und schließen es am 15. Februar 2026. Du hast also sechs Wochen Zeit, deine Bewerbung zu komplettieren und hochzuladen. Den Link findest du dann hier oder direkt unter jobs.zdf.de. Im Anschluss schicken wir dir gegebenenfalls den Link zu einem Online-Test zu, den du bitte innerhalb von zehn Tagen absolvierst.
Das kannst du bereits vorbereiten:
- Bring deinen Lebenslauf auf den aktuellen Stand.
- Wähle Arbeitsproben aus, auf die du stolz bist und die zeigen, was du bereits kannst.
- Überlege dir, was dich ausmacht, wofür du brennst, warum du beim ZDF arbeiten möchtest und wie wir durch dein Talent noch besser werden könnten. Wir möchten dich in deiner Bewerbung wirklich kennenlernen.
- Vorwarnung: Wir werden dich bitten, dass du uns ein Bewerbungsvideo drehst und schneidest und uns zusammen mit deinen Unterlagen schickst. Die genaue Aufgabenstellung findest du jetzt schon bei den gesuchten Profilen.
Was erwartet dich im folgenden Auswahlprozess?
Unser Verfahren ist mehrstufig. Wenn du dich bewirbst, solltest du in der Lage sein, an einigen Terminen nach Mainz zu kommen. Es wird keine Möglichkeit geben, virtuell an den Auswahltagen teilzunehmen. Auch nicht in Ausnahmefällen.
Wenn deine Unterlagen, dein Film und dein Testergebnis die Volo-Kommission überzeugen, laden wir dich zum Assessmentcenter nach Mainz ein. Hier testen wir sowohl deine Fach-Expertise, als auch deine Soft-Skills. Aber keine Sorge: Es gibt keine fiesen Stress-Tests oder konfrontativen Interviews. Wir möchten dich und deine Talente kennenlernen. Du bekommst dann entweder für den 21. oder 22. April 2026 eine Einladung. Bitte halte dir beide Termine frei.
Die Kandidat*innen, für die wir uns nach dem AC entscheiden, lernen in der letzten Auswahlrunde ZDF-Intendant Norbert Himmler, Programmdirektorin Nadine Bilke und Chefredakteurin Bettina Schausten kennen. Halte dir dafür bitte den 13. Mai 2026 frei.
Ende Mai 2026 steht unsere Auswahl fest. Zwölf Kandidat*innen bekommen ein Vertragsangebot. Dann hast du den Sommer Zeit, dir gegebenenfalls ein neues Zuhause in unserer Nähe zu suchen und startest am 1. Oktober 2026 ins ZDF-Redaktionsvolontariat.
Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung! Du hast noch Fragen? Wende dich an das Volo-Team.
Mit dem ZDF und der Johannes Gutenberg-Universität zum Master
Du kannst das Redaktionsvolontariat in den meisten Profilen ohne abgeschlossenes Studium absolvieren. Wir unterstützen Dich im Anschluss gern dabei, einen Abschluss zu erwerben.
mehr zum Master-Abschluss der Uni Mainz
