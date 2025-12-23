Redaktionsvolontariat im ZDF: Politikwissenschaft

Du kannst politische Entwicklungen kompetent einordnen und analysieren? Bist Experte in Friedens- und Konfliktforschung? Oder steckst tief in der Parteienforschung? Pitch dich!

Christian Hauser, Tobias Bluhm, Dina Bogdanski und Sarah Danquah haben gerade ihr Redaktionsvolontariat abgeschlossen. Quelle: ZDF

Das Bewerbungsportal öffnet sich vom 05. Januar 2026 bis zum 15. Februar 2026. Den Link findest du dann hier oder direkt unter jobs.zdf.de.

Das kannst du vorbereiten

Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsproben

Wir verzichten auf ein formales Anschreiben, erwarten aber, dass du die Fragen im Bewerbungsportal beantwortest.

Erstelle deinen Volontariats-Pitch.

Dein Volontariats-Pitch

Die Mission: Überzeuge uns in der Zeit einer (langen) Aufzugfahrt! Zeige uns in maximal zwei Minuten, dass du das Zeug zur journalistischen Nachwuchskraft hast. Dein Pitch gliedert sich in zwei Teile:

Teil 1: "Du" in Kürze (Max. 30 Sekunden)

Wer bist du? (Name, Studiengang/Ausbildung/Fachgebiet)

Warum Journalismus? (Deine Motivation, deine Kernkompetenz – z.B. "Ich brenne für Datenjournalismus" oder "Ich kann komplexe Themen einfach erzählen.")

Warum ZDF? Warum öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Welchen Bereich möchtest du später prägen?

Teil 2: Die Erklär-Challenge (Die restliche Zeit – maximal 90 Sekunden)

Wähle ein Thema aus deinem Fachgebiet, das dich fasziniert, und erkläre einen komplexen Aspekt dieses Themas so, dass es jemand ohne Vorwissen sofort versteht. Erkläre zum Beispiel warum der UN-Sicherheitsrat oft blockiert, aber manchmal wirkt, welchen Impact Sanktionen haben oder warum Koalitionsverhandlungen so lange dauern.

Lade das Video bei Youtube, Tiktok, Instagram, in deiner Dropbox oder einer ähnlichen Plattform hoch und poste uns den Link (und ggf. das Passwort) ins Bewerbungsportal.