Mit dem ZDF u. der Johannes Gutenberg-Universität zum Master

Starte dein ZDF-Volontariat und qualifiziere dich weiter: Kooperation mit der Uni Mainz für den Exzellenz-Master "Programm- und Redaktionsmanagement".

Mit dem ZDF und der Uni zum Master

Christian Hauser, Tobias Bluhm, Dina Bogdanski und Sarah Danquah haben gerade ihr Redaktionsvolontariat abgeschlossen. Quelle: ZDF

Du kannst das Redaktionsvolontariat in einigen Profilen ohne abgeschlossenes Studium absolvieren. Wir unterstützen dich im Anschluss gern dabei, einen Abschluss zu erwerben. ZDF-Mitarbeitende haben die Chance am Exzellenz-Master "Programm- und Redaktionsmanagement" (MPRM) der Universität Mainz teilzunehmen.

In den vergangenen zwei Jahrgängen haben wir getestet, ob es sinnvoll ist, Volo und Master parallel zu absolvieren, und haben uns jetzt dazu entschieden, die beiden Angebote aufeinander aufbauend anzubieten.

Heißt: Du machst zunächst zwei Jahre lang das Volo und konzentrierst dich auf Seminare und Praxis. Wir besprechen frühzeitig mit deiner Zielstelle, dass du Interesse am Master hast und loten aus, wie du nach dem Volo in Teilzeit als Redakteur*in arbeiten und begleitend studieren kannst.

Der MPRM ist ein deutschlandweit einmaliges Programm zur Aus- und Weiterbildung von ZDF-Mitarbeitenden mit hohem Qualitätsanspruch in Kooperation mit dem Institut für Publizistik der Universität Mainz. Das Programm stärkt Mitarbeitende, die Inhalte planen, erstellen oder verantworten, dafür

• redaktionell-inhaltliche sowie strukturell-organisatorische

• Innovations-Bedarfe, -Chancen und -Wege

• praxisbezogen und wissenschaftlich fundiert

• qualitätsbewusst, gezielt, kreativ und mutig

• zu suchen, analysieren, konzipieren, vermitteln und in Verantwortung voranzubringen.

Exzellenzprogramm

Im Exzellenzprogramm kannst Du Dich weiterqualifizieren für

• publikums-, qualitäts- und strategiezentriertes Innovationsmanagement

• agiles Arbeiten und Leadership mit Fokus auf Crossmedialität, Digitalität und Diversität

• reflektierenden und selbstbewussten Umgang mit Qualitätsbeurteilungen und Leistungserwartungen von unterschiedlichen Publika und Öffentlichkeit

• Markenführung, Distribution und kreative Entwicklung zukunftsträchtiger Geschäftsmodelle.

Das Programm ist berufsbegleitend auf zweieinhalb Jahre angelegt, parallel zur Beschäftigung im ZDF.