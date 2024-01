Deutsche Wirtschaft 2024: Was Ökonomen erwarten

Im vergangenen Jahr hat die deutsche Wirtschaft mehr als geschwächelt. Doch was ist von 2024 zu erwarten - und womit müssen Verbraucherinnen und Verbraucher rechnen? ZDFheute hat sich unter führenden Ökonominnen und Ökonomen umgehört.

Nicht nur der andauernde Krieg in der Ukraine und der Nahost-Konflikt geben ihnen wenig Grund zum Optimismus. Auch die Spannungen mit China und die Präsidentschaftswahlen in den USA werfen bereits ihre Schatten voraus und verunsichern Politik und Wirtschaft. Im Falle einer Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsident befürchtet Christian Proaño, Ökonom von der Uni Bamberg, "düstere Zeiten".

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump darf nicht an den Präsidentschaftsvorwahlen in Colorado teilnehmen. Das ist der Grund dafür. 20.12.2023 | 1:21 min

Argentinien vor "Schocktherapie" - ein Schock auch für Europa?

Doch auch Südamerika dürfte eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft in Deutschland und Europa spielen. Proaño geht davon aus, dass die sogenannte "Schocktherapie" des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei die ganze Region destabilisieren könnte.

Wegen der schweren Wirtschaftskrise in Argentinien hatte der rechtspopulistische Ultraliberale einen rigiden Sparkurs angekündigt. Die Folgen könnten sogar die Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens gefährden. Dieses ist laut Proaño jedoch "extrem wichtig", um Europa mit Südamerika zu verbinden. Auf diese Weise könne die EU Allianzen mit dem globalen Süden schmieden.

Milei bezeichnet sich als "Anarchokapitalist" und fordert einen radikalen Umbau des Staates. 20.11.2023 | 2:53 min

"Die dramatisch gestiegene geopolitische Unsicherheit hinterlässt tiefe Spuren auf die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland und der Welt", sagt Galina Kolev-Schaefer, Volkswirtin an der Technischen Hochschule Köln und am Institut der deutschen Wirtschaft.