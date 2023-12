Argentinien: Mit Kochtöpfen gegen die radikalen Sparpläne

Mit Töpfen und Pfannen äußerten die Menschen ihren Unmut in Buenos Aires.

Anschließend marschierten Tausende Menschen zum Kongress in Buenos Aires, um gegen Mitternacht und weit danach ihren Protest kundzutun. Die linksgerichtete Opposition in Argentinien ist zehn Tage nach dem Amtsantritt des libertären Ökonomen aus ihrer Schockstarre erwacht.

"Keiner weiß so richtig genau, wofür er wirklich steht", so ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath über Milei. 20.11.2023 | 3:11 min

30 (umstrittene) Maßnahmen, die die Wirtschaft ankurbeln sollen

Grund dafür war ein ebenso umfangreiches wie radikales Programm, mit dem Milei die Wirtschaft des krisengeschüttelten Landes wieder in die Spur bringen will. Das Maßnahmenpaket hat es in sich.