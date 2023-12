Mercosur-Gipfel: Woran das Handelsabkommen scheitert

Es waren diffuse, aber deutlich vernehmbare Gerüchte - je nach Standpunkt euphorisch bis ängstlich kommentiert: Zum Abschluss des Mercosur-Gipfels in Rio de Janeiro am 7. Dezember werde der Durchbruch verkündet werden, die Einigung auf die größte Freihandelszone der Welt. Südamerika und Europa rückten zusammen. Ein historisches Signal, in Zeiten globaler Instabilität und ein Dämpfer für den wachsenden Einfluss Chinas.