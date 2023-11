Argentiniens tiefe Krise: Die Wahl der Verzweiflung

Argentiniens Bevölkerung leidet unter der hohen Inflation. Bei den Wahlen am 22. Oktober könnte der rechtspopulistische Kandidat Javier Milei gewinnen. 18.10.2023 | 6:34 min

Das Brutzeln der dicken Rindersteaks auf dem Grill ist so laut, dass es fast in den Ohren schmerzt. Mit gut gelauntem Schwung wendet Küchenchef Román Mainardi das Fleisch: "Schauen Sie, unser Grill ist voller Fleisch. Die Leute gönnen sich etwas."

Wir sind in einem traditionellen Fleisch-Restaurant im Ausgehviertel Palermo, mitten in Buenos Aires, wo sich eine Gaststätte an die andere reiht. Alle sind sie voll. Es scheint, als wollten die Argentinier die schwere Wirtschaftskrise und Hyperinflation einfach aufessen. Und ganz so verrückt, wie es klingt, ist das gar nicht, sagen uns die Gäste: Viel mehr könnten sie mit ihren Peso ohnehin nicht machen.

Wir können unser Geld nicht sparen, weil unsere Währung jeden Tag an Wert verliert. Also gehen wir lieber gut davon essen.

40 Prozent der Argentinier leben unterhalb der Armutsgrenze

Doch die Zahl derer, die überhaupt noch etwas Geld über haben, wird immer kleiner in Argentinien. Das Land befindet sich seit Jahren in einer Krise, deren einzige Dynamik lediglich darin zu bestehen scheint, dass es immer noch schlimmer kommen kann. Inzwischen leben rund 40 Prozent der Argentinier unterhalb der Armutsgrenze. Viele andere kämpfen jeden Tag, um nicht ebenfalls abzurutschen.

Ernestina Frittayon ist 23 Jahre alt, studiert und kommt aus einer mittelständischen Familie. Doch das schützt sie nicht vor den Abstiegssorgen. Wenn sie in den Supermarkt geht, ist die Angst vor dem Preisschild stets an ihrer Seite.

Zwei Mal die Woche erhöhen die Läden die Preise. So werden sie von den Großhändlern durchgereicht, die direkt an den internationalen Märkten hängen. Die Geldbündel in Ernestinas Tasche werden immer dicker, ihr Wert aber schwindet. Kurz vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag ist der Peso noch einmal abgerutscht. Inzwischen steuert die Inflationsrate in Richtung 140 Prozent.