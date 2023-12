Lula da Silva in Berlin: Der Star, der in die Kälte kommt

Die Europäer waren in diesen Jahren so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie von all dem fast nichts mitbekamen. Sie kämpften mit einer Finanzkrise, der Eurokrise, einer Staatsschuldenkrise und obendrein einer handfesten Krise des politischen Systems. So verpassten sie alle Chancen in einem immer selbstbewussteren Brasilien, das sich nun stolz zum neuen Brics-Block bekennt und für das Europa längst kein Sehnsuchtsort mehr ist.