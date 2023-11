Wie Brasilien vom Krieg in der Ukraine profitiert

Brasilien will auch in Zukunft weiter auf fossile Brennstoffe setzen.

Hier gerät Brasilien zunehmend in den Blickwinkel der europäischen Staaten.

Basierend auf neuesten Prognosen wird für Brasilien im Jahr 2023 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent, für 2024 mit einem Wachstum von 1,3 Prozent gerechnet. Das liegt zwar hinter dem Ergebnis in 2022 (2,9 Prozent), als noch die Regierung des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro die Geschicke bestimmte, ist aber deutlich besser als noch zu Jahresbeginn vermutet.

Ein Risiko bleibt für Brasiliens Entwicklung allerdings die sich abzeichnende Finanz- und Wirtschaftskrise in China , dem wichtigsten Außenhandelspartner des südamerikanischen Riesen.

Wirtschaftsplan Brasiliens setzt auf Öl und Gas

Brasiliens neuer Wirtschaftsplan sieht zur Enttäuschung vieler Umweltschützer hohe Investitionen in die Exploration fossiler Brennstoffe vor. Wirtschaftsexperten sehen in dem Land dagegen vor allem einen zuverlässigen Stabilitätsanker. Ablesbar ist das in der vergleichsweise stabilen Währung Real sowie zuletzt zulegenden Kursen der brasilianischen Börse.