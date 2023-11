Lula: Zusammenarbeit bei Amazonas "nie dringender"

Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise wollen die Amazonas-Anrainerstaaten in Südamerika beim Umweltschutz künftig enger zusammenarbeiten. Erstmals seit 14 Jahren kamen die Staats- und Regierungschefs der Amazonas-Länder am Dienstag in Brasilien wieder zu einem zweitägigen Gipfel zusammen. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sagte zu Beginn der Konferenz der Organisation der Kooperation im Amazonasgebiet (OTCA) in Belém: