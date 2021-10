Clever - Umdenken fürs Klima

Initiativen, so gut es geht klimaneutral zu leben, scheitern oft an bürokratischen Hürden oder auch ganz einfach an der Akzeptanz – und das manchmal schon innerhalb der Familie. Aber ist es überhaupt möglich, weitgehend klimaneutral zu leben? Wie sieht ein solcher Alltag aus?



Ohne Energie, vor allem ohne Strom, ist die moderne Welt, unsere Zivilisation, nicht denkbar. Deshalb sind neue Formen der Energiegewinnung nötig. Werden Länder in Afrika zu den Energielieferanten abseits der kohlenstoffbasierten Energieformen der kommenden Jahrzehnte? Oder können wir selbst uns mit grüner Energie versorgen?