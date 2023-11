Vor Amazonasgipfel: Indigene verlangen Schutz ihrer Rechte

Der Amazonas-Regenwald gilt als CO2-Speicher und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel . Am Dienstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Amazonas-Länder in Belém. Bei dem zweitägigen Gipfel soll es um den Schutz des Regenwaldes und eine gemeinsame Position für die UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai Ende des Jahres gehen.