Immobilienpreise sinken weiter - größtes Minus seit 2000

Sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Regionen sanken Preise im Durchschnitt . In den Metropolen Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf verbilligten sich Ein- und Zweifamilienhäuser um 12,7 Prozent, für Wohnungen mussten Käufer im Schnitt 9,1 Prozent weniger zahlen als ein Jahr zuvor.