Energetische Sanierung: Gut fürs Klima, aber unbezahlbar?

Millionen Häuser müssen modernisiert werden für Klima und Wärmewende. Die Kosten gehen in die Milliarden. Wie kann die Abkehr von fossilen Brennstoffen im Heizungskeller gelingen? 10.09.2023 | 28:25 min

Sorgenkind: Sanierung im Bestand

Am höchsten ist das Einsparpotential im alten Baubestand. Immerhin ein Drittel aller deutschen Gebäude sind in einem energetisch schlechten Zustand. Die EU mahnt eine zügige Modernisierung an. Nach dem Motto "worst first" sollen die größten "CO2-Schleudern" als erste saniert werden. Ziel: ein klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050.

Klare Vorgaben schaffen Planungssicherheit

Energetische Sanierung muss man sich leisten können

Eine nationale Aufgabe für das private Heim 08.09.2023 | 3:36 min

Wie man die Wärmewende in den eigenen vier Wänden so günstig wie möglich umsetzen kann, hat der Wissenschaftler Andreas Schmitz ausprobiert.

Vor drei Jahren zog er mit seiner Familie in ein kaum saniertes Haus mit Ölheizung. Er heizt nun vorrangig mit fünf Klimaanlagen mit Heizfunktion und spart so mindestens 1.600 Euro im Jahr Heizkosten. Im Internet lässt er andere an seinen Erfahrungen teilhaben, will Mut machen, sich an der Wärmewende zu beteiligen.