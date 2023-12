Aktien & Wirtschaft: Was vom Börsenjahr 2024 zu erwarten ist

Nur wenige Anlageprofis gehen dabei von einer schnellen Zinssenkung seitens der Notenbanken im Euroraum und in den USA aus. Erst zur Jahresmitte könnten die Leitzinsen wieder sinken, so die Schätzung, die nach Ansicht der Fondsgesellschaft DWS zu einem "Comeback der Zinsanlagen" führen wird. "Wir erwarten an den Anleihemärkten im nächsten Jahr positive Gesamtrenditen in den meisten Marktsegmenten", sagt DWS-Rentenexperte Oliver Eichmann.