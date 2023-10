Zuletzt wurde immer deutlicher, dass die Wirtschaft in der Eurozone an Fahrt verliert, während die Konjunktur in den USA trotz Zinserhöhungen auf Wachstumskurs bleibt. Dies sorgte tendenziell für eine Kursstärke des Dollar, während der Eurokurs im Gegenzug unter Druck geriet. Am Nachmittag werden zudem Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA erwartet. Analysten gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft in den Sommermonaten an Kraft gewonnen hat.