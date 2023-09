An dieser Unsicherheit habe die Politik sicher ihren gehörigen Anteil. Was macht also die EZB an diesem Donnerstag? Wird es ein Tag der Falken, die für eine straffe Geldpolitik plädieren und Inflationsbekämpfung an erster Stelle sehen? Oder können sich die Tauben durchsetzen, die sich gegen weitere Zinsschritte aussprechen?