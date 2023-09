So oder so jedenfalls könnte die aktuelle eingedampfte Konjunkturprognose für den Euroraum am Donnerstag in Frankfurt beim Zinsentscheid eine zentrale Rolle spielen. Denn die wirtschaftliche Schwäche resultiert eben nur zum Teil aus dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld mit Gegenwind in vielen Bereichen der Welt. Sondern eben auch aus den Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank.