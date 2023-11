Toni Polster::"Deutschland wird bärenstarke EM spielen"

Er spielte lange in der Bundesliga - und schoss einst in einem Länderspiel gegen Deutschland zwei Tore: Toni Polster. Vor dem Testspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ ZDF live ab 20.15 Uhr ) der DFB-Elf in Wien spricht der 59-jährige Rekordtorschütze Österreichs über den ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und verrät, warum er Deutschland eine starke Heim-EM zutraut.